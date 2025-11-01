Avance
El próximo viernes, primer Asalto de La Voz: los coaches eligen a su talent para los Directos
Cada coach afronta los Asaltos con siete artistas en su equipo, pero solo uno conseguirá el pase automático a la recta final. Cuatro irán a la zona de peligro y solo un robo por coach podrá cambiarlo todo.
La tensión y la emoción regresan el próximo viernes. Tras unas Batallas llenas de arte, energía y momentos inolvidables, el programa entra en una de sus fases más decisivas: Los Asaltos.
Los cuatro coaches llegan a esta etapa con sus siete artistas preparados para darlo todo sobre el escenario. Pero las reglas son claras: solo uno de ellos pasará directamente a la fase de los Directos.
Durante los Asaltos, cada artista defenderá su canción para convencer a su coach de que su voz merece seguir adelante.
Los coaches tendrán que tomar decisiones difíciles: además de otorgar el pase automático a uno de ellos, tendrán que decidir a cuatro de sus talents para la zona de peligro.
Esos talent que lleguen a la Zona de Peligro correrán el riesgo de ser robado por otro coach... ¡aunque Malú, Yatra, Mika y Pablo solo disponen de un robo!
La música vuelve a ser la gran protagonista en una noche que promete grandes emociones y momentos inolvidables. ¡No te lo puedes perder!
