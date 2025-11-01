Antena 3 LogoAntena3
El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

Moisés, Linabel, Luis y Mayte han llenado el plató de arte con ‘Al Alba’... ¡Solo dos pasan a los Asaltos!

Talents de Malú en La Voz 2025

El broche de oro de las batallas de La Voz lo puso Malú. Su equipo fue el encargado de cerrar la fase con una actuación cargada de arte, emoción y mucho flamenco.

Moisés, Linabel, Luis ‘El Granaíno’ y Mayte se subieron al escenario para interpretar ‘Al Alba’ de Pepe de Lucía, una canción icónica que exige fuerza, alma y una conexión profunda con la música.

Desde el primer quejío, el plató se llenó de duende. Las voces de los cuatro artistas se entrelazaron con fuerza y verdad, dejando claro por qué el flamenco sigue siendo uno de los estilos más potentes y emocionantes del programa.

El público acompañó con palmas y los coaches escucharon en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento especial. Malú, visiblemente emocionada, agradeció a su equipo la entrega y el respeto con el que defendieron la canción.

La coach tuvo que tomar una decisión muy complicada, pero finalmente eligió a Moisés y Luis ‘El Granaíno’ para avanzar a la siguiente fase de Los Asaltos.

