Malú elige a sus siete voces: artistas con mucho arte y emoción para Los Asaltos de La Voz

Después de una Gran Batalla llena de arte, emoción y mucho flamenco, Malú completa su equipo con siete voces únicas que reflejan la esencia, fuerza y sensibilidad de la madrileña. Su equipo promete dar mucho que hablar en la siguiente fase del programa.

Malú y Joaquina, en La Voz 2025

Celia Gil
El equipo de Malú llega a Los Asaltos de La Voz con fuerza, carácter y mucha emoción. Tras una Gran Batalla marcada por grandes actuaciones y decisiones muy difíciles, la coach madrileña ya tiene a sus siete artistas definitivos que lucharán por seguir en el programa.

Los elegidos para avanzar a la siguiente fase son Nayo, Audrey, Diva, Dani, Victoria, Moisés y Luis ‘El Granaíno’, siete voces distintas que juntas forman un grupo lleno de arte, personalidad y verdad.

En la primera batalla, Libertad, Nayo, Sisi Bon y Audrey interpretaron ‘Lose Control’ de Teddy Swims, una actuación explosiva y llena de energía que hizo vibrar al plató. Solo dos voces se quedaron y la coach madrileña apostó por Nayo y Audrey.

La segunda batalla fue pura emoción con Carolina, Diva, Dani, Perla, Shia y Victoria cantando ‘Toda una vida’ de Antonio Machín. Victoria, Diva y Dani fueron los elegidos para los Asaltos.

El cierre fue por todo lo alto y con mucho flamenco. Moisés, Linabel, Luis ‘El Granaíno’ y Mayte pusieron el broche final interpretando ‘Al Alba’ de Pepe de Lucía, una actuación que hizo historia en el programa. Malú eligió a Moisés y Luis ‘El Granaíno’ para completar su equipo.

Equipo Malú de La Voz 2025
Equipo Malú de La Voz 2025 | antena3.com

Ahora, la madrileña llega a Los Asaltos con un equipo equilibrado, diverso y potente, dispuesto a seguir demostrando que la emoción y la verdad son su mejor carta de presentación en La Voz.

María Becerra

Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

