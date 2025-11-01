Antena 3 LogoAntena3
“Habéis hecho música”: esta batalla cautiva a su coach con ‘Vete de mí’ en La Voz

Blanca, Nela, Cayetano, Sheila y Javier dejaron huella en la Gran Batalla con una actuación única.

La Gran Batalla del equipo de Mika en La Voz se llenó de emoción, sensibilidad y belleza con una actuación que hizo vibrar a todo el plató y puso la piel de gallina.

Blanca, Nela, Cayetano, Sheila y Javier subieron al escenario para interpretar ‘Vete de mí’ de Silvia Pérez Cruz, una canción que exige sutileza, control y una conexión profunda con la música.

Los coaches quedaron boquiabiertos, y el público disfrutó en silencio de una de las actuaciones más espectaculares de la noche.

“Habéis hecho música y eso es un regalo para nosotros”, dijo Mika, emocionado y orgulloso del trabajo de su equipo.

La actuación fue tan bonita que todos coincidieron en que fue una de las más especiales de la edición, demostrando la capacidad del coach internacional para encontrar y unir voces que emocionan desde la verdad.

El coach y su asesora, Carla Morrison se quedan con: Nela, Cayetano, Sheila y Javier. Cuatro voces con las que llega a los Asaltos de La Voz.

María Becerra

Avance exclusivo: el plató se revoluciona con la batalla más numerosa de La Voz... ¡y así reaccionan los asesores!

