¡Menuda Locura! Malú apuesta por tres de las seis voces de su batalla más mágica

Carolina, Diva, Dani, Perla, Shia y Victoria han emocionado con ‘Toda una vida’ en la Gran Batalla.

Talents de Malú en La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

Carolina, Diva, Dani, Perla, Shia y Victoria fueron los siguiente en enfrentarse a la Gran Batalla de La Voz. Los cinco unieron sus voces para interpretar ‘Toda una vida’ de Antonio Machín, un clásico que exige delicadeza, compenetración y mucha sensibilidad.

El resultado fue una actuación impecable y llena de sentimiento. Las seis voces se fundieron en una interpretación tan cuidada que emocionó al público y a los coaches. “Qué bonito”, exclamó María Becerra, conmovida por la elegancia del momento.

La coach madrileña, muy orgullosa de su equipo, destacó la unión y la entrega de todas.

Finalmente, tras una deliberación muy reñida, Malú anunció que Diva, Dani y Victoria son las artistas que avanzan a la siguiente fase de Los Asaltos de La Voz 2025.

Una actuación que combinó talento, emoción y respeto por la música, y que confirma al equipo de Malú como uno de los más potentes y equilibrados de esta edición.

