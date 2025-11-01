Mika vive su batalla más complicada y se arriesga en su elección: “No es una canción fácil”

La Gran Batalla del equipo de Mika en La Voz volvió a demostrar que el talento y la pasión por la música son los verdaderos protagonistas del programa.

Jake Miagra, Mirko, Antony Vallejo, Miguel Prieto y Mateo Latorre fueron los encargados de subirse al escenario para interpretar ‘You’re Still the One’ de Shania Twain, una de las canciones más icónicas del pop internacional.

Desde el primer acorde, los cinco mostraron la conexión y la energía que caracteriza al equipo de Mika. Su actuación fue intensa, honesta y con un espíritu de compañerismo que convirtió la batalla en un auténtico concierto.

“No es una canción fácil”, reconoció Mika, que destacó la valentía de sus artistas al enfrentarse a un tema tan exigente. “Ha sido una actuación con mucho potencial, pero no perfecta”, añadió, dejando ver la dificultad de la decisión que estaba por tomar.

Finalmente, Mika decidió apostar por Jake Miagra y Mateo Latorre, que se convirtieron en los elegidos para continuar en Los Asaltos de La Voz.