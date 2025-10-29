Antena 3 LogoAntena3
Amelia Bono aclara la polémica del supuesto preservativo: "No le di importancia hasta que mi hijo me dijo que qué había hecho"

La hija de José Bono se abre en canal y nos cuenta cómo vivió una de sus mayores polémicas, cuando una de sus fotos se hizo viral por un supuesto preservativo en el suelo.

Amelia Bono

Amelia Bono, la hija de José Bono, se ha labrado su propio camino al margen de su apellido. Además de formar su propia familia, se ha convertido en una influencer que triunfa en redes sociales.

Su trabajo en redes le ha dado muchas alegrías, pero también ha vivido momentos muy difíciles en los que se planteó dejarlo. Uno de los peores: la polémica del supuesto preservativo.

Después de que Amelia Bono subiera una foto en una habitación de hotel, la gente comenzó a comentar en masa que había un preservativo en el suelo, algo que ella siempre ha negado. "Yo estaba allí por trabajo con mi hermana", asegura.

Aunque al principio Amelia no le dio importancia porque decía estar muy segura y tranquila con su versión, todo cambió el día que uno de sus hijos le preguntó qué había hecho. "¿Cómo les explicaba yo a mis hijos que eso no era verdad?", señala Amelia.

La hija de Bono llegó pensar en dejar las redes sociales: "Me di cuenta de que todo vale, encima no siendo cierto". Hoy, Amelia continúa defendiendo que aquello fue un bulo que le hizo mucho daño y que casi le cuesta su carrera en internet.

