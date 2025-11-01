Antena 3 LogoAntena3
Actuación | La Gran Batalla

¡Cuatro divas espectaculares!: La batalla que rompe todos los esquemas de Malú

Libertad, Nayo, Sisi Bon y Audrey fueron las primeras en subirse al escenario en el equipo de Malú con ‘Lose Control’ de Teddy Swims.

Talents de Malú en La Voz 2025

Celia Gil
Publicado:

Malú se enfrentó a La Gran Batalla con una actuación que dejó sin palabras a coaches, asesores y público.

Libertad, Nayo, Sisi Bon y Audrey interpretaron ‘Lose Control’ de Teddy Swims, una canción exigente que combinaron con potencia, equilibrio y una conexión impecable sobre el escenario.

Desde el primer momento, el plató se vino arriba. Los coaches disfrutaron tanto que Sebastián Yatra no pudo contenerse: “¡Lo rompieron!”, exclamó entre aplausos.

Por su parte, Malú se mostró emocionada y orgullosa de sus artistas: “No se ha sentido pelea vocal. Habéis sido generosas”, dijo la coach madrileña, que valoró la unión y el respeto que mostraron durante la actuación.

El nivel fue tan alto que Malú lo tuvo muy complicado a la hora de decidir: “Las cuatro sois espectaculares”, reconoció. Sin embargo, Audrey y Nayo fueron las elegidas para la siguiente fase. ¡Revive su actuación!

Programas

