La Gran Batalla de La Voz pone el corazón a prueba: los coaches dejan sus equipos a la mitad

La Gran Batalla de La Voz puso el broche final a una de las fases más intensas y decisivas del programa. Los cuatro coaches afrontaron la difícil tarea de reducir sus equipos, tomar decisiones al límite y elegir las voces que avanzan a la siguiente etapa: Los Asaltos.

Una noche de música, emoción y espectáculo en la que cada coach y su asesor vivieron duelos llenos de arte y compañerismo. Porque fue una noche llena de música en la que María Becerra, Joaquina, Carla Morrison y Chiara Oliver se unieron a La Voz para ayudar a nuestros coaches.

Equipo Yatra: ritmo, emoción y la batalla más numerosa

El equipo de Sebastián Yatra, acompañado por su asesora María Becerra, fue pura energía. Las primeras batallas demostraron la conexión del colombiano con su equipo, que inauguró la noche con Oihan, Nando, Noa y Kimy interpretando 'Wish You the Best' de Lewis Capaldi. Los elegidos para seguir fueron Oihan, Noa y Kimy.

La segunda batalla, con Juan Pablo, Antía, Jonny, Zaira y Fernando, tuvo un tono más íntimo con 'Say You Won’t Let Go' de James Arthur. Yatra reconoció los nervios de su equipo: “No terminé de sentir esa magia”, dijo antes de anunciar que Jonny y Antía avanzaban.

El momento más vibrante llegó con la batalla más numerosa de la edición: Al Linquindoi, Julio, Ángel, Andrés y El Gato CHP interpretaron 'La Reina' de Lola Índigo. El plató se vino abajo y los coaches bailaron. Solo dos huecos para Andrés y El Gato CHP.

Equipo Pablo López: emoción, sensibilidad y pasa a una batalla entera

El equipo de Pablo López, junto a su asesora Chiara Oliver, apostó por la emoción y la sensibilidad. La primera batalla, con Ferrán, Cristina, Aroa y Kirsti, fue una de las más comentadas de la noche gracias a 'Young and Beautiful' de Lana del Rey. El resultado fue tan mágico que Pablo tomó una decisión inédita: pasar a los cuatro.

Después, Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés interpretaron 'It’s All Coming Back to Me Now' de Céline Dion. Pablo reconoció que no podía quedarse con todas: “Gracias por arriesgar, aunque haya habido fallos”, dijo antes de elegir a María.

La última batalla del equipo fue un cierre perfecto. Sisi, Mar, Sara, Estefanía y Elena, "La Cangreja" cantaron 'Tulipanes', tema del propio Pablo y Chiara. El coach se mostró orgulloso: “Habéis hecho algo precioso”, y eligió a Estefanía y Elena.

Equipo Mika: arte, diversidad y emoción internacional

El equipo de Mika, junto a su asesora Carla Morrison, vivió batallas llenas de contraste y fuerza. En la primera, cinco de sus talents cantaron 'Vete de mí' de Silvia Pérez Cruz, dejando una de las actuaciones más delicadas de la noche. Se quedo con todos menos con Blanca.

Luego llegó la batalla más potente: Jake Miagra, Mirko, Antony Vallejo, Miguel Prieto y Mateo Latorre se enfrentaron con 'You’re Still the One' de Shania Twain. “Ha sido una actuación con mucho potencial, pero no perfecta”, reconoció el coach, que finalmente eligió a Jake y Mateo.

El cierre del equipo llegó con magia: Catalina, Marta, Sophia y Pedro interpretaron 'Pure Imagination' de Glee. “Solo tengo un espacio y me gustaría tener más”, confesó Mika antes de elegir a Pedro, completando un equipo de siete voces que promete darlo todo en Los Asaltos.

Equipo Malú: emoción, arte y un cierre con duende

El equipo de Malú, junto a su asesora Joaquina, vivió una Gran Batalla llena de arte, sensibilidad y flamenco. En la primera, Libertad, Nayo, Sisi Bon y Audrey hicieron vibrar el plató con 'Lose Control' de Teddy Swims. “Habéis sido generosas, no se ha sentido pelea vocal”, dijo Malú antes de anunciar que Nayo y Audrey pasaban a Los Asaltos.

Después, Carolina, Diva, Dani, Perla, Shia y Victoria interpretaron 'Toda una vida' de Antonio Machín. “Qué bonito”, dijo María Becerra, emocionada. Malú eligió a Diva, Dani y Victoria para continuar.

El broche final de la edición lo puso el arte flamenco con Moisés, Linabel, Luis “El Granaíno” y Mayte interpretando 'Al Alba' de Pepe de Lucía.

Una actuación llena de duende con la que Malú cerró la Gran Batalla eligiendo a Moisés y Luis “El Granaíno” para completar su equipo.