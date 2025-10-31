Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Equipo Mika

Fuerza, sensibilidad y diversidad vocal: ¡Mika ya tiene a sus siete artistas para los Asaltos de La Voz!

Tras una Gran Batalla repleta de emoción, sensibilidad y decisiones muy difíciles, Mika y Carla Morrison han completado a su equipo para la siguiente fase... ¡Conócelos!

Carla Morrison y Mika, en La Voz 2025

Publicidad

La Gran Batalla del equipo de Mika en La Voz ha sido una montaña rusa de emociones, talento y decisiones complicadas. El coach internacional ha formado un grupo lleno de fuerza, sensibilidad y diversidad vocal con el que se prepara para afrontar la siguiente fase del programa: Los Asaltos.

Tras varias batallas llenas de magia, Mika ha elegido a sus siete artistas definitivos: Blanca, Nela, Cayetano, Sheila, Pedro, Jake Miagra y Mateo Latorre.

Siete voces únicas que representan a la perfección el estilo del coach: la mezcla de emoción, honestidad y autenticidad que lo caracteriza.

Con ‘Vete de mí’, el coach apostó por cuatro de las cinco voces, lo que le puso en un aprieto para las próximas batallas.

En la siguiente, Jake Miagra, Mirko, Antony Vallejo, Miguel Prieto y Mateo Latorre interpretaron ‘You’re Still the One’ de Shania Twain, una actuación con tanta energía que desató el aplauso de los coaches. Jake y Mateo fueron los elegidos para avanzar.

La última batalla del equipo llegó con ‘Pure Imagination’ de Glee, en la que Catalina, Marta, Sophia y Pedro brillaron con sensibilidad y elegancia. Mika solo tenía una plaza y, con el corazón en la mano, decidió que Pedro completara su equipo.

Equipo Mika de La Voz 2025
Equipo Mika de La Voz 2025 | antena3.com

Con estos siete artistas, el coach internacional afronta Los Asaltos con un equipo equilibrado, lleno de talento y con un sello propio que promete grandes momentos en la siguiente fase del programa.

Sebastián Yatra y María Becerra en La Voz

El viernes llegan los asesores de los coaches a la Gran Batalla de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Carla Morrison y Mika, en La Voz 2025

Fuerza, sensibilidad y diversidad vocal: ¡Mika ya tiene a sus siete artistas para los Asaltos de La Voz!

La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: “Solo tengo un espacio”

La emoción marca la última batalla del equipo Mika en La Voz: “Solo tengo un espacio”

Mika vive su batalla más complicada y se arriesga en su elección: “No es una canción fácil”

Mika vive su batalla más complicada y se arriesga en su elección: “No es una canción fácil”

“Habéis hecho música”: esta batalla cautiva a su coach con ‘Vete de mí’ en La Voz
Actuación | La Gran Batalla

“Habéis hecho música”: esta batalla cautiva a su coach con ‘Vete de mí’ en La Voz

Conoce a los siete talents elegidos por Pablo López para los Asaltos de La Voz
Equipo Pablo López

Conoce a los siete talents elegidos por Pablo López para los Asaltos de La Voz

Cinco voces y solo dos plazas: la última batalla de Pablo López brilla con ‘Tulipanes’ en La Voz
Actuación | La Gran Batalla

Cinco voces y solo dos plazas: la última batalla de Pablo López brilla con ‘Tulipanes’ en La Voz

Sisi, Mar, Elena, Sara y Estefanía se subieron al escenario para cantar este tema de su propio coach y su asesora, Chiara Oliver.

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”
Actuación | La Gran Batalla

Cinco artistas deslumbran en una intensa batalla con Céline Dion: “Gracias por arriesgar”

Evelyn, Sofía, María, Maya e Inés pusieron en un aprieto a su coach con ‘It’s all coming back to me now’.

Kirsti, Ferrán, Aroa y Cristina

Pablo López se rinde ante esta batalla y toma una decisión poco habitual en La Voz

Sebastián Yatra y María Becerra

El equipo de Sebastián Yatra ya tiene a sus siete artistas para Los Asaltos de La Voz

Batalla Yatra

La batalla más multitudinaria de La Voz pone en pie a todo el plató con ‘La reina’

Publicidad