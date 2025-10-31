Fuerza, sensibilidad y diversidad vocal: ¡Mika ya tiene a sus siete artistas para los Asaltos de La Voz!

La Gran Batalla del equipo de Mika en La Voz ha sido una montaña rusa de emociones, talento y decisiones complicadas. El coach internacional ha formado un grupo lleno de fuerza, sensibilidad y diversidad vocal con el que se prepara para afrontar la siguiente fase del programa: Los Asaltos.

Tras varias batallas llenas de magia, Mika ha elegido a sus siete artistas definitivos: Blanca, Nela, Cayetano, Sheila, Pedro, Jake Miagra y Mateo Latorre.

Siete voces únicas que representan a la perfección el estilo del coach: la mezcla de emoción, honestidad y autenticidad que lo caracteriza.

Con ‘Vete de mí’, el coach apostó por cuatro de las cinco voces, lo que le puso en un aprieto para las próximas batallas.

En la siguiente, Jake Miagra, Mirko, Antony Vallejo, Miguel Prieto y Mateo Latorre interpretaron ‘You’re Still the One’ de Shania Twain, una actuación con tanta energía que desató el aplauso de los coaches. Jake y Mateo fueron los elegidos para avanzar.

La última batalla del equipo llegó con ‘Pure Imagination’ de Glee, en la que Catalina, Marta, Sophia y Pedro brillaron con sensibilidad y elegancia. Mika solo tenía una plaza y, con el corazón en la mano, decidió que Pedro completara su equipo.

Equipo Mika de La Voz 2025 | antena3.com

Con estos siete artistas, el coach internacional afronta Los Asaltos con un equipo equilibrado, lleno de talento y con un sello propio que promete grandes momentos en la siguiente fase del programa.