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CRISIS EN CEUTA

Las lágrimas de una joven ceutí de 23 años al límite: "Todo el mundo ha comprado spray de pimienta"

Siete semanas después de la entrada masiva de migrantes, comienzan los traslados, pero no dejan de surgir nuevos asentamientos. Una situación que tiene a los ciudadanos al límite.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ceuta continúa sumida en el caos un mes y medio después de la entrada masiva de 80.000 migrantes. La ciudad se ha llenado de asentamientos improvisados, inseguridad e insalubridad.

Algunos negocios y servicios como la sanidad se han visto colapsados ante el aumento repentino de la población. Una situación que tiene a los ceutíes al límite y ante la que no encuentran respuesta por parte del Gobierno.

Siete semanas después de la entrada masiva de migrantes han comenzado los traslados. Ochocientas personas han sido reubicadas en una instalación preparada, pero aunque se desmantelan algunos asentamientos, surgen otros nuevos.

Isabel es una joven ceutí de 23 años que vive al lado de una de las playas que ha quedado convertida en un asentamiento. Esta ha roto a llorar en directo contándonos la situación que están viviendo.

"Todo el mundo ha comprado spray de pimienta", afirma, "ya ni con un hombre vamos seguras". Entre lágrimas, nos traslada el miedo que viven ciudadanos como ella y asegura que es una situación que está afectando especialmente a los jóvenes: "La gente de mi edad ya está pensando en estudiar oposiciones e irse, nos queremos ir".

Pasa el tiempo y Ceuta sigue igual. La tensión no hace más que aumentar y el Gobierno no responde. ¿Logrará Ceuta volver a la normalidad que conocían?

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