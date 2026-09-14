Los orígenes humildes del marido de Verónica Hidalgo que ha entrado en prisión: nos trasladamos al barrio donde vivía

El marido de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González, entró hace cuatro meses en prisión preventiva. Este está acusado por un presunto delito de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas.

Nuestro compañero Carlos García López se ha trasladado al barrio madrileño de Juan Andrés, un barrio humilde del norte de la capital, donde es conocido como 'Juanan' y donde aún vive su familia.

En ese mismo barrio se encuentra la polémica empresa que ha llevado a Juan Andrés a la cárcel. Una empresa cuya actividad se realizaba en una nave en la que hemos podido hablar con el inquilino actual. "Este año nos tocó renovar y nos dijeron que tenía que ser a nombre de Verónica", señala.

Verónica Hidalgo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, a la espera de que avance el proceso judicial y pueda volver a ver a su marido. ¡Dale al play para ver cómo es el barrio de Juan Andrés González!

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