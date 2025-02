Karito lo deja todo para disfrutar de su madre con alzhéimer: "A este gran monstruo no hay que tenerle miedo"

En 2020, Karito recibió una de las peores noticias de su vida: su madre tenía alzhéimer. Entonces no lo dudó: debía dejar su vida en Alemania para cuidarla.

A sus 40 años, Karito lo ha dejado todo por su madre y hoy vive el día a día de una enfermedad que poco a poco le borra todos los recuerdos. "Cada vez lo sufren más personas, a este gran monstruo no hay que tenerle miedo", asegura.

El alzhéimer avanza con fuerza y arrasa con todo a su paso, pero Karito tiene claro que debe sacar el lado bueno de las cosas. Por eso, la lucha de Karito es hacer feliz a su madre y disfrutarla, pese al sufrimiento.

"Pena no es que mi madre no recuerde, pena sería no tenerla", nos cuenta Karito. Ella tiene claro que, si pudiera, renunciaría a su vida para poder darle una buena vida a su madre y asegura que, en parte gracias al alzhéimer, ha podido vivir momentos muy bonitos con su madre.

Hoy, su alegría ha conquistado a miles de seguidores en redes sociales, que toman como ejemplo las ganas de vivir de Karito y su madre. ¡No te pierdas su entrevista en el video!