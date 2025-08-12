Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

GAZA

Rifirrafe entre Afra Blanco y Pilar Rodríguez Losantos: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos"

Tras el asesinato de cinco periodista de la cadena Al Jazeera en Gaza, la activista ha opinado en Espejo Público que: "El pueblo de Gaza está muriendo de hambre por culpa de Netanyahu".

Pilar y Afra

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Este domingo cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente, murieron en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza. Horas después, la cadena de televisión Al Jazeera homenajeaba a sus cinco compañeros periodistas asesinados por Israel y decían que: "No impedirán que contemos la verdad".

"Hamás gobierna Gaza"

Una reacción que ha comentada en el plató de Espejo Público por la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos, quien ha dicho que: "La inmensa mayoría de los palestinos que viven en Gaza tampoco están a favor de Hamás, que es una organización terrorista que lo que hace es que periodistas como estos de Al Jazeera formen parte de su cúpula militar. De los israelíes que fueron secuestrados el 7 de octubre, muchos de ellos estaban en casa de arquitectos, periodistas, médicos y profesiones liberales. Hamás gobierna Gaza".

La respuesta de Afra Blanco

Unas palabras que han enfadado a la activista y colaboradora del programa, Afra Blanco, quien ha saltado diciéndole: "¿Pilar sabes de lo que se habla hoy?: de que se está matando de hambre al pueblo de Gaza, algunos de esta mesa hemos tenido la capacidad de condenar lo que es Hamás, y de lo que ha hecho Hamás, pero también de condenar lo que ha hecho un gobierno como Netanyahu".

"El pueblo de Gaza está muriendo de hambre por culpa de Netanyahu"

La activista ha mandado un mensaje a la presidenta de OkDiario: "El pueblo de Gaza está muriendo de hambre por culpa de Netanyahu, te guste o no te guste Pilar, y esto no quita que sea una banda terrorista. A Netanyahu, el líder político, hay que ponerle su responsabilidad, hay 211 periodistas asesinados en Gaza. Pilar, ¿Puedes condenar igual que has condenado a Hamás que se están matando personas, puedes condenar lo que hace Netanyahu sí o no?".

A lo que Pilar Rodríguez Losantos ha contestado en Espejo Público: "Advierto la carga de la prueba"; y Afra Blanco ha vuelto a saltar diciéndole: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Antonio Camuñas sobre la situación de España en la OTAN

Antonio Camuñas, sobre la no invitación de España a la cumbre convocada por Alemania: "No se quiere que sea una especie de mirón o chivato"

Mariola Guevara

El Gobierno recurrirá si el Ayuntamiento de Jumilla no da marcha atrás y permite los actos religiosos en espacios deportivos

Ana

El miedo de una de las vecinas desalojadas de Tres Cantos al ver acercarse las llamas: “Vimos las llamas muy cerca de casa, no nos daba tiempo a reaccionar”

Pilar y Afra
GAZA

Rifirrafe entre Afra Blanco y Pilar Rodríguez Losantos: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos"

Mohamed Ajana sobre la respuesta del Gobierno ante el veto en Jumilla
polémica jumilla

El secretario general de la Comisión Islámica de España se pronuncia ante las respuestas del veto en Jumilla: "Valoramos muy positivo esta entrada del Gobierno"

Pilar Rodríguez Losantos
INCENDIOS FORESTALES

Pilar Rodríguez Losantos, sobre la gestión de los políticos en los incendios: "Solo van a los puestos de mando para hacerse la foto"

La presidenta de OkDiario ha comentado en Espejo Público la interrupción de las vacaciones de Mañueco por los incendios: "Vino para que Óscar Puente dejara de ponerle tweets".

Isabel Moreno revela su lado más personal en Pasapalabra: “Me gustaría ser tan buena como Claudia”
Pasapalabra

Isabel Moreno revela su lado más personal en Pasapalabra: “Me gustaría ser tan buena como Claudia”

La actriz de Sueños de libertad ha compartido detalles sobre su personaje y su experiencia en el programa, donde ha debutado con entusiasmo y sentido del humor.

El Puma

El Puma habla del desapego emocional: "Es una práctica diaria"

"No me salía la voz": José Luis Rodríguez, El Puma, asegura que tuvo que reaprender a cantar

José Luis Rodríguez revela el reto más difícil de su carrera: recuperar su voz

Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo?

Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo?

Publicidad