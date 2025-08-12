Rifirrafe entre Afra Blanco y Pilar Rodríguez Losantos: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos"

Este domingo cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente, murieron en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza. Horas después, la cadena de televisión Al Jazeera homenajeaba a sus cinco compañeros periodistas asesinados por Israel y decían que: "No impedirán que contemos la verdad".

"Hamás gobierna Gaza"

Una reacción que ha comentada en el plató de Espejo Público por la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos, quien ha dicho que: "La inmensa mayoría de los palestinos que viven en Gaza tampoco están a favor de Hamás, que es una organización terrorista que lo que hace es que periodistas como estos de Al Jazeera formen parte de su cúpula militar. De los israelíes que fueron secuestrados el 7 de octubre, muchos de ellos estaban en casa de arquitectos, periodistas, médicos y profesiones liberales. Hamás gobierna Gaza".

La respuesta de Afra Blanco

Unas palabras que han enfadado a la activista y colaboradora del programa, Afra Blanco, quien ha saltado diciéndole: "¿Pilar sabes de lo que se habla hoy?: de que se está matando de hambre al pueblo de Gaza, algunos de esta mesa hemos tenido la capacidad de condenar lo que es Hamás, y de lo que ha hecho Hamás, pero también de condenar lo que ha hecho un gobierno como Netanyahu".

"El pueblo de Gaza está muriendo de hambre por culpa de Netanyahu"

La activista ha mandado un mensaje a la presidenta de OkDiario: "El pueblo de Gaza está muriendo de hambre por culpa de Netanyahu, te guste o no te guste Pilar, y esto no quita que sea una banda terrorista. A Netanyahu, el líder político, hay que ponerle su responsabilidad, hay 211 periodistas asesinados en Gaza. Pilar, ¿Puedes condenar igual que has condenado a Hamás que se están matando personas, puedes condenar lo que hace Netanyahu sí o no?".

A lo que Pilar Rodríguez Losantos ha contestado en Espejo Público: "Advierto la carga de la prueba"; y Afra Blanco ha vuelto a saltar diciéndole: "Si eres incapaz de condenar a Netanyahu, no podemos".

