Pasapalabra
Isabel Moreno revela su lado más personal en Pasapalabra: “Me gustaría ser tan buena como Claudia”
La actriz de Sueños de libertad ha compartido detalles sobre su personaje y su experiencia en el programa, donde ha debutado con entusiasmo y sentido del humor.
En su primera visita a Pasapalabra, Isabel Moreno ha mostrado cercanía y espontaneidad. Aunque no logró sumar segundos en La Pista, disfrutó cada momento del programa.
La actriz ha hablado sobre Claudia Díez, su personaje en Sueños de libertad, reconociendo que le gustaría parecerse más a ella. También ha confesado sentirse muy feliz con su trayectoria.
