Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Karlos Arguiñano: "Un superalimento, barato y muy fácil de hacer"

Para 4 personas

Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Arguiñano: una receta completa, nutritiva y barata

Karlos Arguiñano ha elaborado estas lentejas enriquecidas con todo el sabor de la costilla de cerdo y los nutrientes de las espinacas.

Karlos Arguiñano ha preparado un guiso de lentejas diferente al habitual, con un aporte vitamínico increíble gracias a las legumbres y la proteína de la carne. Es muy fácil de elaborar y baratísimo para el bolsillo.

La costilla aporta jugosidad y las espinacas, un toque fresco y saludable. Y si además sigues la sugerencia de Arguiñano y le añades un sofrito de cebolla, puerro y pimiento, conseguirás realzar el sabor.

