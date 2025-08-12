Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Arguiñano: una receta completa, nutritiva y barata

Karlos Arguiñano ha preparado un guiso de lentejas diferente al habitual, con un aporte vitamínico increíble gracias a las legumbres y la proteína de la carne. Es muy fácil de elaborar y baratísimo para el bolsillo.

La costilla aporta jugosidad y las espinacas, un toque fresco y saludable. Y si además sigues la sugerencia de Arguiñano y le añades un sofrito de cebolla, puerro y pimiento, conseguirás realzar el sabor.