Para 4 personas
Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Arguiñano: una receta completa, nutritiva y barata
Karlos Arguiñano ha elaborado estas lentejas enriquecidas con todo el sabor de la costilla de cerdo y los nutrientes de las espinacas.
Karlos Arguiñano ha preparado un guiso de lentejas diferente al habitual, con un aporte vitamínico increíble gracias a las legumbres y la proteína de la carne. Es muy fácil de elaborar y baratísimo para el bolsillo.
La costilla aporta jugosidad y las espinacas, un toque fresco y saludable. Y si además sigues la sugerencia de Arguiñano y le añades un sofrito de cebolla, puerro y pimiento, conseguirás realzar el sabor.