Pilar Rodríguez Losantos, sobre la gestión de los políticos en los incendios: "Solo van a los puestos de mando para hacerse la foto"

España lleva ya 10 días con una ola de calor, unas altas temperaturas que han conllevado a un importante aumento del riesgo de incendios forestales. Ahora mismo hay varios fuegos activos: el de Tarifa, León, Zamora, Ourense o Tres Cantos. España se encuentra en una situación crítica, y el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez, ha sido criticado por la oposición por estar el domingo en Gijón en un acto público, mientras el fuego estaba afectando de forma grave a Las Médulas.

La respuesta del Consejero de Medio Ambiente

Unas críticas que han sido contestadas por el propio consejero: "Efectivamente, ahí estábamos, tenemos la mala costumbre de comer a mediodía. Que es una mala costumbre que también cumplimos. Evidentemente en el momento en el que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban estábamos ya de camino".

Mañueco, atizado en redes sociales

Otro que también ha recibido críticas ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, por estar de vacaciones en Cádiz en lugar de en el incendio que azota su comunidad. Concretamente, Óscar Puente ha sido el encargado de ponerle tweets criticando esta actuación y llamándole "sinvergüenza". Tras estas críticas, el presidente de la Junta de Castilla y León se vio obligado a interrumpir sus vacaciones y presidir este lunes, la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora.

"Mañueco vino ayer para que Óscar Puente dejara de ponerle tweets"

Una aparición que ha sido comentada por la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos en el plató de Espejo Público: "Los presidentes autonómicos no gestionan emergencias, quien lo hace son los jefes operativos y los técnicos de emergencias. En Castilla y León llevábamos 5 días con incendios, en los cuales no había estado Mañueco, que vino ayer para que Óscar Puente dejara de ponerle tweets, ese es el único motivo por el que está ahí".

La realidad de los políticos en primera línea

La periodista cree que con el tema de Valencia de la DANA, "se nos ha ido la cabeza" pidiendo que la gestión de la emergencia la tenía que hacer un responsable político "cuando no es así". Según la colaboradora de Espejo Público: "El hecho de que haya una sobreexposición de políticos en primera línea, en los puestos de mandos, es sólo para hacerse la foto y hacer parecer que están presidiendo una reunión, porque la realidad es que no están tomando decisiones, porque ellos no son especialistas en emergencias".

