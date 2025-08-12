El miedo de una de las vecinas desalojadas de Tres Cantos al ver acercarse las llamas: “Vimos las llamas muy cerca de casa, no nos daba tiempo a reaccionar”

Ana, una de las vecinas de Tres Cantos, fue evacuada de su vivienda porque el fuego estaba muy cerca de su vivienda. Hemos hablado en directo con ella, en el programa Espejo Público, y nos cuenta que está “impactada”. Ella vio cómo empezaba el incendio, dice que las llamas “se desplazaban en una línea hacia abajo. Vi cómo iba hacia la hípica que al parecer es donde se han quemado los caballos y donde estaban las dos personas afectadas”. Una de estas personas ha fallecido debido a que presentaba el 98% de su cuerpo quemado.

"Hasta que no ves eso de cerca no te haces una idea de la situación"

Señala la virulencia del fuego: “Ha sido muy rápido, era lo más sorprendente y lo que más asustaba porque no se paraba. Esa era la angustia, el ver que no estaba controlado y que podía pasar cualquier cosa”. Relata que estaban en estado de shock cuando la Guardia Civil y policía local llegaron para desalojarlos: “Vimos las llamas muy muy cerca de casa, no nos daba tiempo a reaccionar, todos los vecinos nos mirábamos pero curiosamente no nos hablábamos como diciendo qué pasa. Estábamos en estado de shock, hasta que no ves eso muy cerca no te haces a la idea de cuál es la situación”.

Ha pasado la noche en el polideportivo Enrique Mas

La noche ha sido una pesadilla para los vecinos de Tres Cantos. Ana nos cuenta en Espejo Público que “Ha sido difícil dormir porque la preocupación no te deja dormir”. Pero agradece la labor que se ha hecho para atender a todos los desalojados: “Rápidamente vino Cruz Roja, empezó a dar mantas, a tender las hamacas, comida, fruta, agua… La verdad que el operativo ha sido estupendo. Incluso para cargar el teléfono y trajeron comida para perros”.

