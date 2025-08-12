Sonsoles Ónega y Roberto Brasero se transforman en Sandy y Danny para celebrar el regreso de Y ahora Sonsoles

Y ahora Sonsoles vuelve en septiembre con una producción musical que homenajea la icónica escena de Summer Nights. Sonsoles Ónega y Roberto Brasero protagonizan la pieza como Sandy y Danny, acompañados por colaboradores habituales.

La grabación se realizó en la Escuela Superior de Agrónomos con 20 bailarines y 20 figurantes. El equipo de Promociones de Atresmedia lideró el rodaje, que incluyó ensayos previos y una jornada de 12 horas de grabación.