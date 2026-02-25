Fallece Antonio Tejero el día que se desclasifican los archivos del 23-F

Antonio Tejero ha fallecido hoy a los 93 años. Tras meses de rumores sobre su estado de salud, el exguardia Civil fallece en un día especialmente simbólico.

Hoy mismo, el Gobierno ha desclasificado los documentos hasta ahora secretos del 23-F. Estos arrojan luz sobre asuntos que hasta el momento eran incógnitas, como el papel del rey emérito en el intento fallido de golpe de Estado.

Tejero ha fallecido en Valencia, apenas unos días después de que este programa hablara con su hijo, que aseguraba que estaba "lúcido" y "sereno". El exgolpista fallece prácticamente en el aniversario de un día histórico.