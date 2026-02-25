Antena3
Virginia Torrecilla relata los dos golpes más duros de su vida: "Tras superar un cáncer, pensé que perdía a mi madre"

A sus 25 años, pasó de ser capitana de la Selección Española, a enfrentarse a una de las batallas más duras de su vida: el cáncer. Fue precisamente el fútbol el que le salvó la vida, aunque pronto vendría un segundo revés que le enseñaría a valorar cada segundo como si fuera el último.

Virginia Torrecilla

La vida de Virginia Torrecilla parecía perfecta. A sus 25 años había conseguido dedicarse al fútbol de manera profesional y brillaba en el campo de juego como capitana, pero en el mejor momento de su carrera, un neuroblastoma vino para cambiarlo todo.

La joven pasó por una operación, radioterapia y quimioterapia que le hicieron perder 20 kilos. Virginia creyó que nunca recuperaría su vida y pasó un año y medio alejada del fútbol, pero fue precisamente el deporte el que la salvó.

Durante el tratamiento, el deporte se convirtió en el refugio y la vía de escape de Virginia Torrecilla, que poco a poco comenzó a ver la luz en mitad de la oscuridad. Sin embargo, cuando consiguió vencer la batalla al cáncer, un nuevo revés le hizo caer en una profunda depresión.

Durante un accidente de tráfico en la que conducía ella, la madre de Virginia quedó en silla de ruedas. Durante años le persiguió un constante sentimiento de culpa y sufrió un cambio radical.

Con ayuda de profesionales y de su familia, Virginia comprendió que el accidente no era culpa suya y que la vida puede cambiar en cuestión de segundos. "Dejé mi carrera y volví a casa, supe que mi momento y mi sitio era allí con ellos", nos cuenta.

La vida de Virginia no ha terminado siendo lo que esperaba, pero sí la que le ha hecho ser lo que es hoy. Gracias a los golpes de la vida, Virginia ha aprendido a valorar lo verdaderamente importante y a luchar por ser un referente como persona y no como profesional. ¡Dale al play para escuchar su historia!

