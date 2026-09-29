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La policía encontró más de un kilo de hachís en el congelador de Verónica Hidalgo

Accedemos a las imágenes del registro de la vivienda de Verónica Hidalgo tras el cual detuvieron a su marido, Juan Andrés González. Un registro donde encontraron drogas en su congelador, 11.000 euros en metálico, relojes de lujo y nóminas falsas.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 24 de marzo, Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, era detenido en su domicilio. Apenas unos días después entraba en prisión preventiva, donde aún permanece a día de hoy, por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales.

Desde entonces, Verónica Hidalgo ha tratado de continuar con su vida, aunque confiesa que criar de su hija de un año sola ha sido un gran golpe psicológico y económico. Tanto que, según desvelaba en nuestro plató, se ha visto obligada a pedir ayuda a la familia de Juan Andrés y a la suya.

Verónica Hidalgo

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso en exclusiva a las imágenes del registro de su vivienda. En ellas, se ve una bolsa de plástico verde dentro del congelador más abultada que el resto: contenía 1.390 kilos de hachís.

Según informa Jorge García Badía, en la vivienda la policía también encontró al menos 10 relojes de lujo, 11.000 euros en metálico y nóminas falsas para el líder de la organización. Unos hallazgos especialmente significativos para proceder a la detención del marido de Verónica Hidalgo.

Juan Andrés continuará al menos un mes más en prisión preventiva a la espera de que haya más detenciones. Una operación compleja en la que Verónica Hidalgo nunca se imaginó metida.

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