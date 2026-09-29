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Feliciano López demanda a Alba Carrillo por intromisión al derecho al honor y a la intimidad
El tenista ha decidido tomar medidas legales contra su exmujer, que desde que firmaron el divorcio ha estado hablando públicamente de él y de la relación que mantuvieron. Unas declaraciones que le han llevado a demandarla.
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Se abre un nuevo capítulo en la guerra entre Alba Carrillo y Feliciano López. El tenista da un paso al frente y denuncia a la presentadora por intromisión al derecho al honor y a la intimidad.
Ambos se dieron el "sí, quiero" en 2015, dos años después de que su relación saliera a la luz. Su matrimonio se convirtió en uno de los más mediáticos del momento, pero apenas unos meses después de casarse, Alba Carrillo anunciaba que Feliciano le había pedido el divorcio.
Desde entonces y durante diez años, Alba Carrillo ha hablado públicamente de su relación con Feliciano y ha usado diferentes calificativos para el tenista como "papanatas", "patético" o "infiel". Son precisamente esas declaraciones en diferentes medios de comunicación las que parecen haber colmado la paciencia de Feliciano.
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"La demanda fue interpuesta por Feliciano este verano", señala Paloma García-Pelayo. Según nos cuenta nuestra colaboradora, el tenista llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo y la demanda ya ha sido admitida a trámite. ¿Cómo reaccionará Alba Carrillo?
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