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Jaime Ostos Jr., tras enfrentarse a su hermano Jacobo en los Juzgados: "Me da pena, él es reincidente"

Tras dos aplazamientos, se retoma la batalla judicial de los hermanos Jacobo y Jaime Ostos Jr., que interpuso una denuncia por agresión física en febrero de 2025.

Jaime Ostos Jr.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El enfrentamiento de Jaime Ostos Jr. y Jacobo Ostos, hijos del torero Jaime Ostos, inicia un nuevo capítulo. Tras la denuncia interpuesta por Jaime Ostos Jr., que fue presuntamente agredido por su hermano, ambos retomarán la guerra judicial.

Después de dos aplazamientos, se reanuda el proceso judicial. Además, coincide con otros asuntos legales de la familia, como es la herencia del diestro fallecido y una demanda por un supuesto delito de falsedad contra su viuda, María Ángeles Grajal.

Jacobo y Jaime Ostos Jr.

Ambos hermanos se han vuelto a ver las caras en los Juzgados de Plaza Castilla para contar sus versiones de la supuesta agresión. Una cita que ha culminado con el juicio finalmente visto para sentencia.

Jaime Ostos Jr. se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles tras verse las caras con Jacobo. "Me da pena", afirma, "mi padre lo ha pasado muy mal con él, es reincidente".

Aunque Jacobo sostiene que no hubo agresión, Jaime cree que la justicia le dará la razón. "Las cámaras no mienten, en el vídeo se ve cómo entra en el taxi y me agrede", señala Jaime Ostos Jr. ¿Cómo terminará el juicio entre los hermanos?

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