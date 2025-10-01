Antena 3 LogoAntena3
¡Fruta cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

El equipo de ciencia ha encontrado la fórmula exacta para cristalizar una uva sumergiéndola en agua muy fría.

¡Agua cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

El periodista Vicente Vallés ha estado en El Hormiguero, donde ha compartido su visión sobre la situación nacional e internacional, destacando los retos que afronta la sociedad.

Antes de despedirle, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que, junto a Keller, han demostrado que es posible cristalizar una uva en cuestión de segundos metiéndola en agua calculando milimétricamente a temperatura del líquido.

De hecho, después de demostrar el espectacular efecto, el equipo ha enseñado los cálculos que ha tenido que hacer para hacer que las botellas mantuviesen la temperatura exacta. ¡No te lo puedes perder!

Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero
Disfruta de la entrevista completa a Vicente Vallés en El Hormiguero

¡Fruta cristalizada en segundos! Marron sorprende a Vicente Vallés creando una 'uva de cristal'

