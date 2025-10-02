Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 5

El sufrimiento extremo de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

María ha provocado momentos muy divertidos al entrar en pánico cada vez que a Juanra Bonet le tocaba decir “¡pelotas en juego!”.

El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

Alberto Mendo
La cara de María, del equipo Typical Martínez, revela a la perfección el tenso momento que los jugadores viven en Juego de pelotas cuando su capitán ha confirmado las respuestas. Son segundos de incertidumbre y de espera mientras caen las bolas gigantes que pueden empujarles a la piscina.

Alberto ha ejercido de capitán con un tema y una pregunta que dominaba: “¿Qué pruebas de atletismo son olímpicas actualmente?”. En esta ronda, tras haber perdido a una de sus jugadoras, el equipo se ha encontrado con cuatro respuestas correctas y dos incorrectas. Su líder parecía estar seguro de 10.000 metros, salto con pértiga y lanzamiento de disco. También de 110 metros vallas, aunque no tanto.

“Has puesto a la persona que más se asusta en la posición más insegura”, ha comentado Juanra Bonet a Alberto sobre su compañera María. Efectivamente, esta jugadora ha ido demostrando tener pánico al momento en el que caen las pelotas y al posible chapuzón. En esta pregunta, ha confesado su sufrimiento: “Lo estoy pasando fatal”. Sin embargo, los demás se lo estaban tomando con mucho humor, especialmente el presentador. ¡No te pierdas este hilarante momento en el vídeo!

