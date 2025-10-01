En plató
La hija de Jesús Puente, sobre el diagnóstico erróneo que se llevó a su padre: "Con el tiempo no te quedas con eso"
Tras años de éxitos, Chesu Puente fallecía a los 69 años con el corazón casi necrosado, después de que los médicos le dieran un diagnóstico erróneo. Hoy, su hija Chesu recuerda aquel doloroso momento.
Jesús Puente, el famoso presentador y actor que todos relacionamos con Lo que Necesitas es Amor, fallecía hace 25 años, a los 69 años. Hoy, lo recordamos junto a su hija Chesu Puente.
El presentador falleció prácticamente con el corazón necrosado, después de que los médicos confundieran varios microinfartos con una contractura. "La primera vez que fue a urgencias, le dan un relajante muscular y se va a casa", nos cuenta su hija.
No fue hasta después de varias semanas que Jesús volvió al médico y le diagnosticaron de nuevo. Cuando dieron con el correcto, ya era demasiado tarde y Jesús fallecía el 26 de octubre del año 2000.
A día de hoy, su familia recuerda claramente aquel doloroso momento, pero Chesu asegura que no quiere quedarse con el rencor, ya que no aporta nada: "Con el paso del tiempo no te quieres quedar con eso". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!
