La hija de Jesús Puente, sobre el diagnóstico erróneo que se llevó a su padre: "Con el tiempo no te quedas con eso"

Tras años de éxitos, Chesu Puente fallecía a los 69 años con el corazón casi necrosado, después de que los médicos le dieran un diagnóstico erróneo. Hoy, su hija Chesu recuerda aquel doloroso momento.

Hija Jesús Puente

Jesús Puente, el famoso presentador y actor que todos relacionamos con Lo que Necesitas es Amor, fallecía hace 25 años, a los 69 años. Hoy, lo recordamos junto a su hija Chesu Puente.

El presentador falleció prácticamente con el corazón necrosado, después de que los médicos confundieran varios microinfartos con una contractura. "La primera vez que fue a urgencias, le dan un relajante muscular y se va a casa", nos cuenta su hija.

No fue hasta después de varias semanas que Jesús volvió al médico y le diagnosticaron de nuevo. Cuando dieron con el correcto, ya era demasiado tarde y Jesús fallecía el 26 de octubre del año 2000.

A día de hoy, su familia recuerda claramente aquel doloroso momento, pero Chesu asegura que no quiere quedarse con el rencor, ya que no aporta nada: "Con el paso del tiempo no te quieres quedar con eso". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

Burocracia de la muerte
Lo vemos

La burocracia de la muerte que impide vivir el duelo: "Nadie te explica lo que tienes que hacer"

Rescatan a un hombre
Insólito

Rescatan a un joven tras tres días a la deriva en Gran Canaria: "Ha demostrado ser muy fuerte"

Tras tres días sin saber nada de él y con la esperanza agotándose por momentos, Layonel fue encontrado aferrado a su moto de agua y a 25 kilómetros de la costa. Hoy, nos cuentan cómo ocurrió todo.

Machete en las 600 de Albacete
MÁS allá de la línea roja

"Si se roba un gallo, se arma la guerra": Las 600 de Albacete, lugar de droga, analfabetismo y machetes

Es uno de los barrios más marginales de España atendiendo a las cifras de pobreza: 4.189 euros es la renta media anual por familia (Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares 2020), unos 350 euros al mes por vecino. Entre edificios en avanzado estado de abandono y enganches de luz kilométricos, conviven una población de etnia gitana (mayoría), con una población africana que aumenta su presencia.

