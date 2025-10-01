La hija de Jesús Puente, sobre el diagnóstico erróneo que se llevó a su padre: "Con el tiempo no te quedas con eso"

Jesús Puente, el famoso presentador y actor que todos relacionamos con Lo que Necesitas es Amor, fallecía hace 25 años, a los 69 años. Hoy, lo recordamos junto a su hija Chesu Puente.

El presentador falleció prácticamente con el corazón necrosado, después de que los médicos confundieran varios microinfartos con una contractura. "La primera vez que fue a urgencias, le dan un relajante muscular y se va a casa", nos cuenta su hija.

No fue hasta después de varias semanas que Jesús volvió al médico y le diagnosticaron de nuevo. Cuando dieron con el correcto, ya era demasiado tarde y Jesús fallecía el 26 de octubre del año 2000.

A día de hoy, su familia recuerda claramente aquel doloroso momento, pero Chesu asegura que no quiere quedarse con el rencor, ya que no aporta nada: "Con el paso del tiempo no te quieres quedar con eso". ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!