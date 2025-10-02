Antena 3 LogoAntena3
Hoy, noche de puro arte en El Hormiguero de la mano de Gloria Estefan

La artista cubana pondrá el broche de oro a la semana en una noche en la que su talento brillará con luz propia.

Gloria Estefan en El Hormiguero

Gloria Estefan regresa a El Hormiguero 12 años después de su primera visita. La cantante volverá a sentarse junto a Pablo Motos para disfrutar de una noche repleta de emociones y risas donde repasará su trayectoria y presentará sus nuevos proyectos.

Además, la artista cubana acude al plató para celebrar que será la cabeza de cartel de las celebraciones que prepara la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad y ofrecerá un concierto gratuito el próximo 5 de octubre en la Plaza de Colón de la capital, en el marco de las actividades culturales organizadas con motivo de dicha festividad.

Sobre ella:

Gloria María Milagrosa García, más conocida como Gloria Estefan, nació en La Habana, cuba en 1957. Con tres premios Grammy, cinco Grammy latinos y la condecoración de Medalla Presidencial de la Libertad, la artista cuenta con una trayectoria de lo más brillante.

