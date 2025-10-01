La burocracia de la muerte que impide vivir el duelo: "Nadie te explica lo que tienes que hacer"

Gestionar la muerte de un ser querido a nivel personal puede llegar a ser muy difícil y, a veces, el proceso de duelo se ve empañado por la burocracia que viene de la mano de la muerte. El papeleo y las gestiones pueden llegar a durar meses y, para muchos, es un proceso completamente desconocido.

Primero debe solicitarse un certificado de defunción a los servicios médicos y presentarlo en el registro civil para poder enterrar a la persona o incinerarla. Más tarde, se podrá pedir la pensión de viudedad u orfandad, así como el certificado de últimas voluntades.

Los herederos, en caso de haberlos, deben solicitar, aceptar o rechazar la herencia ante un notario. Además, tendrán que gestionar los seguros del difunto, acreditar al banco el acceso a las cuentas y cambiar o anular la titularidad de ciertos servicios contratados, como la luz o la telefonía móvil.

Todo este proceso fue muy doloroso para Irene, que no pudo llorar a su padre hasta que estuvo todo solucionado. Pese a que el abogado del seguro les aseguró que se haría cargo de los trámites, no fue así e hizo todo más difícil.

Algo similar le ocurrió a Damián cuando falleció su esposa. "Nadie te explica lo que tienes que hacer y, con la pena que tienes, lo primero es informarte", advierte. ¿Por qué nadie nos enseña los trámites que vienen tras la muerte? ¡Dale al play para enterarte de cuáles son todos los trámites necesarios!