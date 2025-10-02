¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

El equipo Typical Martínez ha llegado a la quinta y última ronda de Juego de pelotas con casi todas las papeletas para ganar este programa. Torija Girls, con dos supervivientes, se ha aferrado a su única opción para luchar por los 100.000 euros: que no quede seco ni uno de los rivales. Sin embargo, era posible: con tres respuestas incorrectas, podían caer sus tres jugadores.

“¿Os fiais? ¿Vamos a muerte?”, les ha preguntado Alberto a María y a Berta. Les ha tocado una pregunta literaria: escritores que nacieron en Andalucía. El capitán parecía tenerlo bastante claro: él se ha quedado sobre Rafael Alberti y ha situado a sus compañeras en Lope de Vega y Antonio Gala. “Otra vez a dar el espectáculo”, comentaba María sobre el sufrimiento que tantos momentos divertidos ha dejado durante el programa.

Las seis pelotas gigantes han caído a la vez y ha habido sorpresa por partida doble: ¡María y Berta se han dado un chapuzón! No obstante, Alberto sí ha resistido y eso ha convertido a Typical Martínez en el equipo campeón de la noche. Pese a haber terminado con un jugador menos que Torija Girls, ha acumulado más dinero. ¡No te pierdas este final de infarto!