Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La próxima semana

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La próxima semana llega un momento decisivo a la serie más vista de la televisión: Begoña se quedará sin palabras al saber que va a tener un hijo con Gabriel.

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Publicidad

La enfermera lleva unos días que no se encuentra del todo bien del estómago. Aconsejada por su amiga y doctora, Luz Borrell, Begoña se hará un análisis para comprobar que está todo bien.

Sin embargo, todo cambiará para siempre cuando descubra algo que, al menos de momento, no se encontraba en sus planes: ¡Está embarazada!

Luz celebrará la noticia con alegría mientras Begoña, en shock, le dirá que no está preparada para tener un bebé y menos con Gabriel.

Su relación no pasa por su mejor momento y además...¡no está casada! ¿Qué pasará a partir de ahora?, ¿Le contará Begoña a al abogado que van a convertirse en padres?, ¿Cómo reaccionará Andrés si se entera de esta inesperada noticia?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en los próximos capítulos de Sueños de libertad! ¡Descúbrelo la próxima semana, de lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Marta y Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

Irene

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?
Capítulo 405

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!
Capítulo 405

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna
Capítulo 405

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Irene, Claudia y Cristina son las más afortunadas y se quedan la mayoría de su legado.

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!
Capítulo 405

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

La joven no puede creerse lo ciega que ha estado durante todo este tiempo: ha descubierto que su prometido es Gabriel de la Reina en realidad.

Gabriel y Begoña

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

Bahar consuela a una Umay destrozada por el desamor

"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

Publicidad