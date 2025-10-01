"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La enfermera lleva unos días que no se encuentra del todo bien del estómago. Aconsejada por su amiga y doctora, Luz Borrell, Begoña se hará un análisis para comprobar que está todo bien.

Sin embargo, todo cambiará para siempre cuando descubra algo que, al menos de momento, no se encontraba en sus planes: ¡Está embarazada!

Luz celebrará la noticia con alegría mientras Begoña, en shock, le dirá que no está preparada para tener un bebé y menos con Gabriel.

Su relación no pasa por su mejor momento y además...¡no está casada! ¿Qué pasará a partir de ahora?, ¿Le contará Begoña a al abogado que van a convertirse en padres?, ¿Cómo reaccionará Andrés si se entera de esta inesperada noticia?

