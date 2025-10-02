Imperdible
Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero
El presentador de Antena 3 Noticias en su segunda entrega del día se ha enfrentado a un reto en el que ha tenido que comprobar su intuición periodística.
Vicente Vallés ha visitado El Hormiguero para presentar La caza del ejecutor, una novela de ficción que está muy conectada a la realidad. El presentador ha hablado de temas muy controvertidos con Pablo Motos como por ejemplo los ataques híbridos o las posibles guerras.
Sin duda, ha sido una entrevista de lo más interesante hasta llegar al juego de Trancas y Barrancas en el que estos han actuado como agentes. La prueba que han preparado las hormigas para Vallés es la rueda de reconocimiento, se trata de decir las profesiones y adivinar qué persona es.
El presentador podía hacer algunas preguntas para tener más pistas. Y ha llegado un momento en el que Trancas le ha advertido: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito” ¿Habrá sido capaz Vicente Vallés de descubrir la profesión de cada persona? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!
