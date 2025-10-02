Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero

Vicente Vallés ha visitado El Hormiguero para presentar La caza del ejecutor, una novela de ficción que está muy conectada a la realidad. El presentador ha hablado de temas muy controvertidos con Pablo Motos como por ejemplo los ataques híbridos o las posibles guerras.

Sin duda, ha sido una entrevista de lo más interesante hasta llegar al juego de Trancas y Barrancas en el que estos han actuado como agentes. La prueba que han preparado las hormigas para Vallés es la rueda de reconocimiento, se trata de decir las profesiones y adivinar qué persona es.

El presentador podía hacer algunas preguntas para tener más pistas. Y ha llegado un momento en el que Trancas le ha advertido: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito” ¿Habrá sido capaz Vicente Vallés de descubrir la profesión de cada persona? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!