Mejores momentos | Programa 5

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Marta ha cambiado de respuesta en el último momento, una mala decisión porque ha recibido el pelotazo con el que ha caído a la piscina.

Alberto Mendo
Publicado:

Un arrebato en el último momento ha terminado con una jugadora de Torija Girls en la piscina de Juego de pelotas. El equipo pensaba que dominaría más la temática de animales, pero la pregunta no ha resultado tan fácil como esperaba. ¡Y eso que aún era la primera ronda! Empezaba a peligrar su sueño de ir a las Maldivas.

Un grupo de amigas contra una familia muy ‘típica’, esta noche en Juego de pelotas: “Despertáis mi apetito”

Las cinco chicas procedentes de Torija, en Guadalajara, han estado a punto de hacer pleno de aciertos al elegir los cinco animales herbívoros entre los seis que han aparecido. Sin embargo, una de las respuestas les daba muchas dudas: “No sabemos lo que es el muflón”. Marta estaba en esa respuesta y, ante el riesgo, se ha cambiado al erizo.

Remedios Cervantes ya demostró en Atrapa un millón, con la sal y el azúcar, que los cambios in extremis son una decisión peligrosa. Esa maldición se ha repetido una vez más y Marta se ha dado un chapuzón, como aquel fajo de billetes que cayó por la trampilla. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: "No me tenía que haber cambiado"

