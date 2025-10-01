Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Un arrebato en el último momento ha terminado con una jugadora de Torija Girls en la piscina de Juego de pelotas. El equipo pensaba que dominaría más la temática de animales, pero la pregunta no ha resultado tan fácil como esperaba. ¡Y eso que aún era la primera ronda! Empezaba a peligrar su sueño de ir a las Maldivas.

Las cinco chicas procedentes de Torija, en Guadalajara, han estado a punto de hacer pleno de aciertos al elegir los cinco animales herbívoros entre los seis que han aparecido. Sin embargo, una de las respuestas les daba muchas dudas: “No sabemos lo que es el muflón”. Marta estaba en esa respuesta y, ante el riesgo, se ha cambiado al erizo.

Remedios Cervantes ya demostró en Atrapa un millón, con la sal y el azúcar, que los cambios in extremis son una decisión peligrosa. Esa maldición se ha repetido una vez más y Marta se ha dado un chapuzón, como aquel fajo de billetes que cayó por la trampilla. ¡Revive este momentazo en el vídeo!