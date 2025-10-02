El actor porno Austin Wolf, condenado a 19 años de prisión por "crímenes horribles contra menores"

Austin Wolf era uno de los actores de cine para adultos más reconocidos en la industria. Sin embargo, en 2024, el intérprete fue detenido por la tenencia y distribución de pornografía infantil, tal y como comunicó en su momento la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York. Durante la investigación del pasado año, se hallaron hasta 1291 archivos de pornografía infantil, siendo 75 de ellos de bebés o niños pequeños.

Ahora, más de un año después, la Fiscalía ha emitido un comunicado dando a conocer la sentencia y todos los precedentes que envuelven la decisión del juez. Justin Health Smith, nombre real de la estrella del porno, habría abusado repetidamente de víctimas menores de edad, tratando de explotarlas sexualmente, al menos desde 2023.

Entre las acusaciones sobre el actor, se encuentra la solicitud de material pornográfico a un niño de 15 años, quien le envió un vídeo de "su pene y su ano" después de confesarle su edad. Así como la participación en un trío con un menor de edad en el que otro hombre adulto también intervino.

Antes de su arresto, Smith tenía planes de reunirse con el que afirmaba ser el padre de un niño de siete años. Este individuo, ofrecía a su hijo para ponerlo a su disposición con el ánimo de abusar del pequeño. Una situación que ya habría ocurrido a principios de 2024, cuando quiso quedar con otro hombre para abusar de un niño de 9 años del que este decía ser su responsable.

"Los crímenes contra los niños de Justin Heath Smith son horribles", comienza el comunicado de la Fiscalía, haciendo referencia a las palabras del abogado de Estados Unidos Jay Clayton. "Se enfocaba en niños de hasta siete años y toda persona de Nueva York quiere que tanto él como las personas así estén fuera de las calles tanto tiempo como sea posible, nunca cerca de nuestros niños".

Asimismo, la Oficina del Fiscal ha sido conundente en sus palabras: "El mensaje para los depredadores es claro. No hay otro sitio para vosotros en Nueva York que no sea la prisión".

El actor optó por declararse culpable por el delito de incitar a un menor a la práctica sexual y participar en un patrón de actividades sexuales ilegales, lo que le ha supuesto una condena de 19 años. Además, ha sido sentenciado a 10 años de libertad supervisada tras salir de la cárcel, así como a una multa de 40.000 dólares.