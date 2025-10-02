Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 5

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

El equipo ha bromeado con que no les pegaba que un enanito pudiera ser Feliz, teniendo en cuenta que trabajaba en una mina.

Torija Girls cambia el cuento: se inventan al octavo enanito de Blancanieves

Alberto Mendo
El equipo Torija Girls ha cambiado el cuento de Blancanieves y los siete enanitos… ¡porque ahora son ocho! Este giro de guion le ha costado un chapuzón a una de las jugadoras, a Monini, en un momento complicado a mitad de programa y cuando ya habían perdido antes a otras dos compañeras.

Una jugadora de Torija Girls hace un Remedios Cervantes: “No me tenía que haber cambiado”

Rocío se ha situado rápidamente sobre Mudito, añadiendo que también apostaba “por Parlanchín y Gruñón”. Monini y Alba la han hecho caso, descartando Cerebrín, Feliz y Musculitos. Tras confirmar sus respuestas, las seis pelotas gigantes han caído a la vez y han destapado el fallo de Torija Girls: ¡Parlanchín no es uno de los enanitos del cuento!

Juanra Bonet ha aclarado después que el enanito Feliz existía y Monini ha reconocido que ha dudado. “Feliz, trabajando en una mina, no pensaba que era feliz”, ha bromeado.

