Eugenia Martínez de Irujo, preparada para la boda de su hermano Cayetano: "Yo a Bárbara la adoro"
Quedan tres días para la boda de Cayetano Martínez de Irujo y en Y ahora Sonsoles hablamos con su hermana Eugenia, que pese a los desencuentros familiares de años atrás, acudirá a la cita.
Cayetano Martínez de Irujo se dará el "sí quiero" con Bárbara Mirjan el próximo 4 de octubre. La ceremonia, que se celebrará en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, es una de las citas más esperadas del año.
Aunque parecía que la boda iba a regalarnos el reencuentro de los seis hermanos de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart ha anunciado que no asistirá al enlace. Este tiene previsto un viaje a Inglaterra y una entrega de premios de su mujer.
Quien sí acudirá a la boda es Eugenia Martínez de Irujo. Esta se ha mostrado muy emocionada y nos ha contado que el fin de semana viajarán a Sevilla. "Yo a Bárbara la adoro, creo que ellos están encantados", señala.
Eugenia ha desvelado que su hija y ella compartirán diseñador para la boda: Roberto Diz. "Será moderno", desvela.
La boda de Cayetano crea mucha expectación y muchos esperan el reencuentro de unos hermanos que durante años se declararon en pie de guerra. ¡Dale al play para verlo al completo!
