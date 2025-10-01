Antena 3 LogoAntena3
El reto más divertido de La Voz: adivinar canciones de los coaches… ¡con un despiste inesperado!

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra protagonizaron un momento muy divertido detrás de las cámaras de La Voz. Con las letras de sus propios temas como pista, tuvieron que adivinar de qué canción se trataba… ¡y no siempre lo tuvieron fácil!

Coaches de La Voz

Celia Gil
Tras las cámaras de La Voz hemos vivido un reto lleno de risas y complicidad entre los coaches. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra jugaron a adivinar canciones a partir de fragmentos de sus letras, un reto que parecía sencillo, pero que ha traído algún que otro despiste entre ellos.

Aunque la mayoría de temas los identificaron con rapidez, hubo uno que desató las carcajadas: ‘Tacones Rojos’. El propio Sebastián Yatra, autor del hit, se despistó tanto que llegó a pensar que era un tema de Mika. Las bromas no tardaron en aparecer y el momento se convirtió en uno de los más divertidos.

Entre risas, los cuatro coaches demostraron que no solo disfrutan con la música en el escenario, sino también jugando y compartiendo momentos únicos entre ellos. Una muestra más del gran ambiente que se vive en el backstage de La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Coaches de La Voz

Enfado de una vecina en Ibiza

El enfado de una vecina de Ibiza tras las lluvias torrenciales: "Nos quedamos sin nada y no viene nadie a ayudarnos"

Brecha generacional

El alegato de un treintañero, por las dificultades de su generación: "Estamos destinados al subempleo"

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Jesús Puente de la mano de su hija

Mejores momentos | 1 de octubre

Debate feminista.
Debate en plató

La feminista Carla Galeote estalla contra la influencer católica Carla Restoy: "Genocidio es lo que está pasando en Gaza, no el aborto"

Espejo Público ha sacado a debate la aprobación, por parte de Madrid, de una propuesta que obliga a informar a las mujeres que quieren abortar sobre el supuesto síndrome postaborto que incluye depresión, alcoholismo, anorexia y bulimia.

Mejores momentos | 1 de octubre

Tras la Triple Prueba de Velocidad de La ruleta de la suerte, el presentador ha confesado cuál es para él la mejor forma de comer tomate. ¡Se nota que le encanta!

Tamara Gorro

Tamara Gorro sale en defensa de Lucas, de Andy y Lucas: "Le conozco bastante bien y lo que se está diciendo no es cierto"

