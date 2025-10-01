El reto más divertido de La Voz: adivinar canciones de los coaches… ¡con un despiste inesperado!

Tras las cámaras de La Voz hemos vivido un reto lleno de risas y complicidad entre los coaches. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra jugaron a adivinar canciones a partir de fragmentos de sus letras, un reto que parecía sencillo, pero que ha traído algún que otro despiste entre ellos.

Aunque la mayoría de temas los identificaron con rapidez, hubo uno que desató las carcajadas: ‘Tacones Rojos’. El propio Sebastián Yatra, autor del hit, se despistó tanto que llegó a pensar que era un tema de Mika. Las bromas no tardaron en aparecer y el momento se convirtió en uno de los más divertidos.

Entre risas, los cuatro coaches demostraron que no solo disfrutan con la música en el escenario, sino también jugando y compartiendo momentos únicos entre ellos. Una muestra más del gran ambiente que se vive en el backstage de La Voz. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!