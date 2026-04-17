Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko: "Se queda en el piso por ahora, pero tiene intención de recurrir"

La tonadillera demandó a Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, por negarse a abandonar la casa de su hermano, propiedad de la tonadillera. Ahora, la japonesa gana la batalla judicial.

Junko

Publicidad

Llega el fin de la guerra judicial entre Isabel Pantoja y Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja. La japonesa ha ganado el juicio que comenzó en 2025, cuatro años después de la muerte de Bernardo.

A raíz del fallecimiento de su hermano, Isabel Pantoja interpuso una demanda de desahucio contra Junko. Esta se negaba a abandonar la casa en la que vivía con Bernardo en Sevilla, donde en un principio se le permitió vivir de manera provisional.

Tras años de disputa familiar, la justicia da la razón a Junko, que podrá vivir en la casa propiedad de Isabel Pantoja, al menos por el momento. "Isabel Pantoja tiene intención de recurrir", señala Paloma García-Pelayo. ¿Contraatacará la tonadillera ante este golpe judicial?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Junko

Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko: "Se queda en el piso por ahora, pero tiene intención de recurrir"

Skadi

Skadi, la perrita acróbata, conquista a Sonsoles Ónega con sus trucos

Agresión

Agreden al hijo de Laura, un menor con discapacidad: "Me enteré a través de otra madre que me enseñó el vídeo"

Delicias
PEPA DENUNCIA

El barrio de Delicias, en guerra con una vecina por llenar el barrio de palomas: "Va con kilos de comida siempre a la misma hora"

Enfermedad rara
Nos lo cuentan

La enfermedad rara del hijo de Ventura y Natalia: "Por las noches se olvida de respirar"

Esther López
Última hora

Termina el registro del zulo de Óscar, sospechoso por el crimen de Esther López: "No ha habido una prueba evidente"

La Guardia Civil ha registrado el zulo en la casa de Óscar, el principal sospecho por el crimen de Esther López. Hoy, te contamos qué ha ocurrido y qué han encontrado

Tereapeuta
Hablamos con él

Álex Manejo, terapeuta de Adrián Rodríguez, tras su recaída: "No se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora"

El actor fue detenido ayer tras pasar dos días desaparecido y ha sido condenado a seis meses por un delito de atentado contra la autoridad. Un incidente que llega apenas unos meses después de salir del centro de desintoxicación.

Florentino Fernández y Lolita Flores en Tu cara me suena

Segunda gala de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez pide disculpas tras ser condenado por su altercado con la policía: "Necesito volver a mi tratamiento"

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

Publicidad