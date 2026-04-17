Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko: "Se queda en el piso por ahora, pero tiene intención de recurrir"

Llega el fin de la guerra judicial entre Isabel Pantoja y Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja. La japonesa ha ganado el juicio que comenzó en 2025, cuatro años después de la muerte de Bernardo.

A raíz del fallecimiento de su hermano, Isabel Pantoja interpuso una demanda de desahucio contra Junko. Esta se negaba a abandonar la casa en la que vivía con Bernardo en Sevilla, donde en un principio se le permitió vivir de manera provisional.

Tras años de disputa familiar, la justicia da la razón a Junko, que podrá vivir en la casa propiedad de Isabel Pantoja, al menos por el momento. "Isabel Pantoja tiene intención de recurrir", señala Paloma García-Pelayo. ¿Contraatacará la tonadillera ante este golpe judicial?