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Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko: "Se queda en el piso por ahora, pero tiene intención de recurrir"
La tonadillera demandó a Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, por negarse a abandonar la casa de su hermano, propiedad de la tonadillera. Ahora, la japonesa gana la batalla judicial.
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Llega el fin de la guerra judicial entre Isabel Pantoja y Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja. La japonesa ha ganado el juicio que comenzó en 2025, cuatro años después de la muerte de Bernardo.
A raíz del fallecimiento de su hermano, Isabel Pantoja interpuso una demanda de desahucio contra Junko. Esta se negaba a abandonar la casa en la que vivía con Bernardo en Sevilla, donde en un principio se le permitió vivir de manera provisional.
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Tras años de disputa familiar, la justicia da la razón a Junko, que podrá vivir en la casa propiedad de Isabel Pantoja, al menos por el momento. "Isabel Pantoja tiene intención de recurrir", señala Paloma García-Pelayo. ¿Contraatacará la tonadillera ante este golpe judicial?
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