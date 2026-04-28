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¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"

La presentadora ha sido entrevistada por sus compañeros y ha abierto su corazón por completo en directo.

¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"

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La presentadora de Y ahora Sonsoles ha vivido una tarde atípica en su propio plató. En un giro de guion inesperado, las tornas han cambiado y la periodista ha pasado de dirigir la mesa a convertirse en la protagonista de la entrevista.

Rodeada de sus colaboradores habituales, la presentadora ha abierto su corazón para hablar sobre su actual pareja, Juan, dejando titulares que definen su dulce momento personal.

El clima de confianza en el programa ha permitido que los compañeros indagaran en los detalles más íntimos de su noviazgo. Ha sido Nacho Gay quien ha lanzado la pregunta que muchos espectadores se hacían: ¿Ha habido petición de matrimonio?

Pese a los rumores que han sobrevolado a la pareja en las últimas semanas, Sonsoles ha sido tajante al desmentir un compromiso formal, aunque sus palabras han destilado una devoción absoluta hacia su compañero: "Juan es el hombre de mi vida"

Sin embargo, lo más sorprendente ha sido su visión sobre la convivencia. La periodista ha revelado una filosofía de vida muy clara para preservar la salud de su relación. Según ha confesado, aunque llegara a pasar por el altar, no viviría bajo el mismo techo con él. El motivo no es otro que el deseo de mantener intacta la ilusión del día a día: "No viviría con él para no romper la magia", ha sentenciado con una sonrisa.

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