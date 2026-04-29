Habla el joven al que amputaron la pierna tras el ataque de un tiburón en Maldivas: "Quizás en un mes puedan volver"

Lo que prometía ser un viaje inolvidable para Borja y Ana en Maldivas acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. La pareja, que estaba celebrando su luna de miel, no ha podido regresar a España aún. El motivo: él ha sufrido la amputación de una pierna y permanece ingresado en el hospital.

Durante su viaje, la pareja decidió participar en una de las experiencias turísticas más habituales en Maldivas: bucear junto a tiburones. Sin embargo, al poco de entrar al agua, uno de los tiburones se abalanzó sobre Borja y le arrancó la pierna.

Por suerte, Borja está bien y ha querido lanzar un mensaje esperanzador al mundo, asegurando que esto tan solo es "una piedra en el camino" que ha logrado superar junto a su mujer. Este afirma que han vivido el episodio más cruel y salvaje de sus vidas, pero que "no había mejor persona con la que atravesar dicha tormenta".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pablo Ochoa, el periodista que publicó la información por primera vez y que se ha mantenido en contacto con la pareja. Según nos cuenta, Borja ha perdido la pierna al menos de rodilla para abajo y deberá estar aproximadamente un mes más en Maldivas. "Por lo menos hay perspectiva de volver, que antes no la había", afirma.

Los familiares de ambos han emprendido acciones legales contra la empresa organizadora, alegando falta de medidas de seguridad. Sin embargo, por el momento no ha habido avances en la investigación. "Algunas empresas ahora están haciendo un lavado de cara para que no se asusten los turistas", señala Pablo Ochoa.