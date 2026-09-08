Indignación entre los padres de Ceuta en el primer día de colegio: "Esperábamos más seguridad, que no nos vendan más películas"

Ceuta continúa sumida en el caos y la tensión. Un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma, la normalidad no se ha restablecido y los ciudadanos piden ayuda.

Con la vuelta al cole, los ceutíes se ponen en pie de guerra. Los 35 colegios de la ciudad autónoma han contratado seguridad y algunas familias han optado por mandar a los niños al colegio con gas pimienta en la mochila.

Algunos padres como Yohana han preferido no llevar a sus hijos al colegio, pero sí que ha acudido a las puertas del centro escolar para ver con sus propios ojos las medidas de seguridad. "No es normal que nos pinten una cosa y después sea otra", advierten, "que no nos vendan más películas".

Según nos cuentan algunos padres, tan solo hay seguridad a la entrada y a la salida del colegio, pero durante las horas que los niños están dentro tan solo tienen la seguridad habitual. "Es mentira, durante las horas que han estado dentro aquí no ha habido nadie, las patrullas de siempre", denuncia Yohana. Una situación ante la que muchos padres se han sentido engañados.

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