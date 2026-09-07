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Las palabras de Fran Rivera sobre la turbulenta relación con sus hermanos: "Me ha dolido, pero ahora estoy muy bien"

El torero se pronuncia sobre los asuntos más mediáticos del momento: su relación con sus hermanos, que se ha resquebrajado con los años.

Fran Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Fran Rivera es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Más allá de su carrera profesional, su vida personal ha sido noticia en numerosas ocasiones.

Su relación con sus hermanos Cayetano Rivera o Julián Contreras no ha estado exenta de polémicas. Hace apenas unos días, la ausencia de Cayetano en la tradicional corrida Goyesca llamó especialmente la atención, reflejando una posible nueva ruptura entre los hermanos.

El torero ha confesado que nunca han sido una familia unida, pero que no le ha faltado el cariño. "Tengo la familia de Lourdes Montes y muchos amigos que sé que no me van a fallar", afirma.

Pese a todo, Fran admite que "le ha dolido" la tensa situación familiar que arrastran desde hace años y haber intentado unirla durante tanto tiempo sin éxito. Sin embargo, ahora afirma que "está muy bien".

Hoy, Fran Rivera se sincera sobre algunos de los asuntos más sonados en los que se ha visto envuelto. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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