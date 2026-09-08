"Lourdes Montes es lo mejor que me ha pasado en la vida": la declaración de amor de Fran Rivera en directo

La vida de Fran Rivera siempre ha estado ligada a polémicas familiares. La adicción de su madre, Carmen Ordóñez, o la turbulenta relación que mantiene con sus hermanos, Cayetano Rivera, Kiko Rivera o Julián Contreras, han sido solo algunos de sus asuntos más mediáticos.

"Nunca hemos sido una familia muy unida, no nos vamos a engañar", afirma Fran Rivera. El torero confiesa que hubo un tiempo en el que le dolió no tener una familia estructurada, pero que ahora, gracias a sus amigos y a su mujer, Lourdes Montes, lo ha superado.

Lourdes y Fran se casaron en 2013 y juntos han formado la familia que Fran siempre quiso. "Hemos formado una familia maravillosa", señala el torero, "lo mejor que me ha pasado en la vida es Lourdes".

Fran Rivera ha destacado la sensibilidad y la "inteligencia natural" de Lourdes, que le ha enseñado lo que realmente importa en la vida. "Lourdes me ha ayudado mucho a ser mejor en todos los aspectos", advierte. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

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