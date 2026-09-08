Nos adentramos en una topera donde malviven los inmigrantes en Ceuta: "Si existe el infierno, debe ser muy parecido a esto"

Ceuta sigue sin alcanzar la normalidad. Hace un mes, 80.000 migrantes cruzaban la frontera de manera ilegal de Marruecos a España y hoy aún hay 5.000 de ellos en la ciudad, según los datos del ministro Marlaska.

Algunos de los inmigrantes en Ceuta malviven y se esconden en toperas, túneles escondidos y resguardados a la espera de que las mafias cumplan sus promesas. Muchas de ellas ya han sido desalojadas y nuestro compañero Carlos Quílez ha podido meterse en una de ellas.

"De aquí han salido unas 200 personas", afirma Carlos Quílez, "muchos de ellos menores". La mayoría de esos menores han sido trasladados ya a centros tutelados por el gobierno ceutí.

Quílez se ha adentrado en una topera llena de basura, excrementos, ratas y un hedor que califica de insoportable. "Si existe el infierno, debe ser algo muy parecido a esto", afirma Quílez. Una imagen aterradora que es el reflejo de la dura realidad de los migrantes.

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