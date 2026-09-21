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Dueña del quiosco donde una madre y su hija de 5 años han sido intoxicadas con un zumo: "La niña estaba agonizando"

Minutos después de beber un sorbo del zumo que les sirvieron en un quiosco de Jávea, una madre y su hija de 5 años comenzaron a vomitar, con heridas en la garganta y la boca.

Zumo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Un zumo de manzana casi le cuesta la vida a una menor de 5 años y su madre en Jávea. Tan solo hizo falta un sorbo para que ambas comenzaran a vomitar y tuvieran que ser hospitalizadas por una grave intoxicación y heridas en la boca.

La policía requisó el zumo que les sirvieron en un quiosco, así como el lote en el que venían de fábrica. Aunque aún no se sabe qué pudo ocurrir, se sospecha que el zumo podía llevar una sustancia cáustica.

"Solo un zumo salió malo del bote, diez minutos antes la camarera se estaba bebiendo otro del mismo lote", afirma Inmaculada, la dueña del quiosco. Esta asegura que aún están investigando lo que llevaba el zumo y que no saben nada.

Inmaculada estaba en casa cuando la llamaron para informar de lo que estaba ocurriendo. Acudió a toda prisa y se encontró una escena dantesca: "La niña estaba agonizando, se quemó la boca".

Según nos cuenta, el zumo venía en un bote de cristal y con una tapa de rosca, por lo que no saben qué pudo ocurrir. "Algunos decían que olía a amoníaco", asegura Inmaculada. Un incidente que podría haber acabado en tragedia.

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