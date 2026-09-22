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Carmen, incapaz de cobrar un cupón de 35.000 euros por estar registrada como ludópata: "Ella no tiene ningún problema"
Cuando fue a cobrar un premio de 35.000 euros, la Administración le dijo que no podía hacerlo, ya que aparecía registrada como ludópata. Un registro que habría llevado a cabo su marido fallecido, presuntamente falsificando su firma.
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Pocas veces se tiene un cupón premiado de lotería. Carmen tuvo uno que resultó premiado con 35.000 euros, pero con tan mala suerte de que no le han dejado cobrarlo.
Cuando trató de cobrar el premio, la Administración le dijo que no podía hacerlo porque aparecía registrada como ludópata desde el año 2012. Supuestamente, fue ella misma quien pidió expresamente que se le prohibiera la entrada a establecimientos de juego, algo de lo que Carmen dice no tener constancia. "Nos dijeron que estaba autoprohibida", afirma su hija, Raquel.
Según ella, habría sido su marido, ya fallecido, quien habría falsificado su firma para la solicitud de autoprohibición de acceso al juego. "Ella nunca ha firmado ningún documento ni sabía esto", advierte Raquel, "tampoco tenía un problema con el juego".
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Ahora, la Administración no permite a Carmen cobrar un premio de 35.000 euros, pese a que ella asegura no haber firmado nunca ese documento. "Supuestamente, el premio no lo puede cobrar ya nadie porque al comprar el décimo ya estaba inscrita", señala Raquel, "pero al comprarlo nadie le dijo nada". ¿Logrará demostrarlo y cobrar el cupón?
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