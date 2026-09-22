Un joven de Barcenillas (Málaga), asesinado al ser confundido con un sicario: "Solo decía que no les conocía de nada"

Nacho, un joven de 20 años de Barcenillas (Málaga), estaba sentado en un banco, cuando tres hombres le dispararon por la espalda. Este se arrastró para pedir ayuda y fue trasladado al hospital, pero finalmente falleció a causa de las heridas.

El joven no tenía antecedentes penales ni problemas aparentes en el municipio, por lo que la policía sospecha que pudo ser confundido con un sicario. "Él solo decía que no les conocía de nada", afirma Pedro Ortega, carnicero de la zona que vio al joven cuando pedía ayuda.

Según nuestro compañero Jorge García Badía, la policía cree que los tres hombres eran parte de una banda de sicarios que estaban en Málaga para "hacer un trabajo". Durante varios días, se cruzaron con Nacho por el pueblo y pensaron que era parte de otra banda que estaba llevando a cabo una "contravigilancia".

Los presuntos asesinos huyeron en un primer momento, pero ya están detenidos, en prisión provisional y sin fianza. ¿Logrará la familia de Nacho hacer justicia?