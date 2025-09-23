Nueva ilusión
Así es la relación de Carmen Lomana con su nuevo novio: "Es mi fijo discontinuo, de vez en cuando se arma y le bloqueo"
Nuestra colaboradora confesaba hace unas semanas que estaba de nuevo en una relación. Hoy nos cuenta más detalles de Antonio, el hombre que le ha devuelto la ilusión a Carmen Lomana.
Publicidad
Carmen Lomana vuelve a estar enamorada. La socialité confesaba en nuestro programa que tenía nuevo novio: Antonio, un hombre viudo de 72 años con el que llevaba tan solo unos meses, pero al que conocía desde hace mucho timepo.
Hoy, Lomana nos cuenta más detalles de su pareja. Este es inspector de Hacienda y estuvo en una relación con otro rostro muy conocido de nuestro país: Marta Chávarri.
Pese a que asegura que ambos se lo pasan muy bien juntos, confiesa que su relación es curiosa. "Antonio es mi fijo discontinuo, a veces se arma y le bloqueo", nos cuenta, entre risas, "es muy celoso y así no tengo que oírle".
Más allá de las pequeñas discusiones, Carmen Lomana confirma estar atravesando una etapa muy dulce de su vida. "Es estupendo, el tío con el que más me río del mundo".
Más Noticias
- Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"
- El contundente mensaje de Alejandra Pareja-Obregón a su padre: "Papá, no voy a parar, a ver quién gana"
- Alejandra Pareja-Obregón responde a la demanda de su padre: "No sé a dónde quiere llegar, primero me tiene que dar lo que me debe"
Ambos han compartido ya fotos de momentos muy especiales juntos. Una nueva ilusión que hace que Lomana vuelva a creer en el amor.
Publicidad