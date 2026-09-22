Trabajadoras de la limpieza de un hospital denuncian que han sido despedidas por llevarse pan duro

Lorena y Fátima trabajaban en el equipo de limpieza del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, donde denuncian haber sido despedidas injustamente después de 20 años. Según la empresa, se les despide por una conducta que ha generado "falta de confianza", pero ellas denuncian que el origen de todo fue llevarse el pan duro.

Ambas afirman que en varias ocasiones, los trabajadores se llevaban a casa el pan duro que se iba a tirar para dar de comer a animales. Estos lo hacían con el permiso de la planta y el conocimiento de los encargados. "Es una cosa habitual, lo llevamos haciendo mucho tiempo y no solo nosotras", afirman.

Las cámaras del hospital han captado a Lorena y Fátima llenando una bolsa con pan duro. Algo que, según ellas, también era normal. "Esa cámara lleva ahí 70 años", señalan, "nunca lo hemos hecho a escondidas ni a mala fe porque si no no me pongo enfrente de una cámara".

Lorena asegura que detrás del despido hay un ataque personal. Según cuenta, el encargado nunca tuvo buena relación con ellas y ha querido prescindir de ellas. Un despido que ha generado una auténtica revolución entre los compañeros del hospital.