La hostelería, ¿un trabajo con pocas vacaciones?: "Está descompensado, nuestra profesión quema mucho"

Terminan las vacaciones y, para muchos, no han sido suficientes. Sin embargo, está demostrado que España es uno de los países con más vacaciones, aunque estas varían según la profesión.

Mario Bartolomé es un joven de 21 años que trabaja en hostelería. Según él, 36 días no son suficientes para que un camarero descanse de todo un año de trabajo. "La hostelería quema mucho", advierte.

Profesiones como la de los maestros, los pilotos de avión o los funcionarios públicos son las que más vacaciones tienen. "Está un poco descompensado, en comparación con los profesores, por ejemplo", señala Mario.

Aunque a los días de vacaciones se les suelen sumar los festivos, Mario asegura que, desde que tiene 18 años y trabaja en hostelería, no ha tenido ningún festivo libre. ¿Debería tener su profesión más días de vacaciones?