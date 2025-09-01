Antena 3 LogoAntena3
La hostelería, ¿un trabajo con pocas vacaciones?: "Está descompensado, nuestra profesión quema mucho"

Pese a que España es uno de los países con más vacaciones, hay profesiones que tienen más días libres que otras. En Y ahora Sonsoles, hablamos con un joven que trabaja en hostelería y asegura que necesitan más tiempo de descanso.

Vacaciones hostelería

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Terminan las vacaciones y, para muchos, no han sido suficientes. Sin embargo, está demostrado que España es uno de los países con más vacaciones, aunque estas varían según la profesión.

Vacaciones

Mario Bartolomé es un joven de 21 años que trabaja en hostelería. Según él, 36 días no son suficientes para que un camarero descanse de todo un año de trabajo. "La hostelería quema mucho", advierte.

Profesiones como la de los maestros, los pilotos de avión o los funcionarios públicos son las que más vacaciones tienen. "Está un poco descompensado, en comparación con los profesores, por ejemplo", señala Mario.

Aunque a los días de vacaciones se les suelen sumar los festivos, Mario asegura que, desde que tiene 18 años y trabaja en hostelería, no ha tenido ningún festivo libre. ¿Debería tener su profesión más días de vacaciones?

